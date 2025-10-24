В Мурманской области работала мобильная приёмная Президента РФ

Вчера помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Елена Малинина провела личный приём граждан по итогам работы мобильной приёмной Президента РФ.

В нём приняли участие главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, заместитель прокурора Мурманской области Анатолий Трифонов, руководители профильных ведомств региона и врип главы Мурманска Иван Лебедев.

Были рассмотрены обращения жителей Мурманска и Полярного, направленные на имя главы государства. Они касались вопросов ремонта домов, а также благоустройства.

По результатам работы мобильной приёмной даны поручения и установлены сроки для их исполнения.

По поручению Елены Малининой до конца года должен быть завершён капремонт дома по ул. Фисановича в Полярном; в кратчайшие сроки выполнена герметизация межпанельных швов в доме по ул. Невского в Мурманске; а также в следующем году установлена новая детская площадка по ул. Николаева в областном центре.

Каждый вопрос взят на контроль руководителями профильных ведомств региона, а также органов местного самоуправления. Северянам будет оказана необходимая помощь.

Результаты работы региона по решению вопросов граждан будут направлены Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/555811/#&gid=1&pid=1