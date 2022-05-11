В Мурманской области работодатели сократили спрос на преподавателей и медперсонал - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 2 по 8 мая по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.

«За первую неделю мая рынок труда СЗФО со стороны работодателей несколько просел: число вакансий сократилось на 4% по сравнению с последней неделей апреля. Сильнее всего сокращение количества новых рабочих мест зафиксировано в Коми (-8% вакансий за неделю), в Карелии (-7%), в Мурманской области (-7%). Более всего стабильна ситуация с вакансиями в Ненецком АО, Псковской и Калининградской областях – в этих регионах за прошедшую неделю местные работодатели почти не снижали спрос на новых работников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО по последнюю неделю апреля, 2022 год Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -4% -1% Архангельская область -5% -1% Ленинградская область -6% -1% Калининградская область -3% 0% Мурманская область -7% 0% Ненецкий АО -1% +2% Новгородская область -6% -1% Псковская область -2% -1% Республика Карелия -7% -1% Республика Коми -8% -1%

Уровень конкуренции

По итогам первой недели мая уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей живущих на Северо-Западе продолжил расти, что напрямую влияет на сложность трудоустройства. Анализ рынка труда регионов СЗФО показывает, что за последние 7 дней напряженность с трудоустройством выросла во всех регионах Северо-Западного округа кроме Псковской области.

Сильнее всего уровень конкуренции вырос среди соискателей в Республике Коми – теперь в этом регионе в среднем на одну вакансию претендуют до 6–7 человек. Выросла конкуренция среди жителей Карелии (до 5 кандидатов на одно рабочее место в среднем). Выше нормы по рынку труда уровень конкуренции в Калининградской области – на одно рабочее место могут откликаться 6–7 человек. Абсолютным лидером по росту конкуренции за рабочие места в СЗФО является Петербург. Сейчас в Северной столице в среднем на одну вакансию претендуют 7–8 человек, а по ряду профсфер еще больше: до 10 человек на вакансию в сфере юриспруденции и в области образования, до 14 человек в госсекторе. Напомним, нормой для рынка труда является до 5 кандидатов на одну вакансию (наглядно на диаграмме).

Региональная аналитика по итогам первой недели мая

В Санкт-Петербурге за первую неделю мая у работодателей упал спрос на специалистов из сферы страхования (-10% новых вакансий за 7 дней). Также продолжает падать востребованность в юристах (-6% за неделю). Сократилось число новых работных предложений для административного персонала и топ-менеджеров (по -5%). Меньше всего падение вакансий затронуло сферу гостеприимства – петербургские работодатели всё ещё продолжают набор сезонных работников в рестораны и гостиницы. Со стороны соискателей больше всего в новой работе и подработке заинтересованы преподаватели, репетиторы, ИТ-специалисты и специалисты консалтинга по самым разным направлениям.

В Ленобласти по итогам прошедшей недели у местных работодателей сократился спрос на врачей и младший медперсонал (-28%), топ-менеджеров (-17%), а также ИТ-специалистов (-10% вакансий). При этом местные компании активно увеличивают вакансии для специалистов из сферы науки и образования, специалистов по тендерным процедурам, рекрутеров и персонал в ресторанно-гостиничной сфере. Среди соискателей из Ленобласти наиболее активно ищут работу специалисты по линии консалтинга (риелторы, бизнес-аналитики и тренеры, коучи) – кандидаты из этой сферы разместили на 10% резюме больше, чем за последнюю неделю апреля. Также активно мониторят рынок в поисках работы банковские служащие и представители сферы добычи сырья.

В Архангельской области за последнюю неделю у местных работодателей упал спрос на новых сотрудников в госсекторе (-16%), на представителей из сферы искусства и масс-медиа (-16% вакансий), а также юристов (-14%). Уменьшилось количество новых рабочих мест в автобизнесе (-13%). При этом за неделю взлетел спрос на репетиторов и преподавателей по самым разным дисциплинам (+38% вакансий за 7 дней), а также рекрутеров и специалистов, занимающихся набором, удержанием и развитием персонала (+14%). Со стороны соискателей самыми активными в поиске новой работы были специалисты из области страхования (+33% новых резюме) и топ-менеджеры (+4%).

В Калининградской области по итогам первой недели мая уменьшилось число вакансий в госсекторе (-14% вакансий). Также работодатели сократили вакансии для банковских служащих (-10%). Уменьшился спрос на работников сервисных служб (-8% вакансий). Между тем работодателям потребовалось больше рекрутеров и специалистов, занимающихся поиском, удержанием и развитием персонала (+4% вакансий), домашний персонал (+2%) и специалисты по тендерным процедурам (+2%). Со своей стороны калининградцы больше всего интересовались работой в сфере закупок, науке и образовании, а также автобизнесом.

В Мурманской области за неделю работодатели сократили спрос на преподавателей и репетиторов (-30% вакансий), медперсонал (-15%), а также рекрутеров (-14%). При этом за 7 дней мурманские компании чаще стали искать работников из сферы искусства и масс-медиа (+29% новых вакансий), домашний персонал (+7%) и консультантов в самых разных сфера (+6%). Мурманчане в свою очередь больше всего искали работу и мониторили рынок труда в сфере медицины и фармацевтике (+8% новых резюме). Искали работу соискатели из сферы автобизнеса (+4% резюме) и строители (+4%).

В Новгородской области по итогам прошедшей недели мая работодатели уменьшили спрос на маркетологов и пиарщиков (-18% вакансий за 7 дней), упал спрос на работников в транспортной сфере (-18%), а также врачей (-8%). Но при этом вырос спрос на специалистов в консалтинге (агентов по продаже недвижимости, бизнес-аналитиков, коучей) на 17%, увеличилось число вакансий в сфере науки и образовании (+13%). Жители Новгородской области в свою очередь чаще всего искали работу в сфере добычи сырья (+15% новых резюме от соискателей), фитнес-тренеров и специалистов бьюти-сферы (+13%).

В Псковской области за прошедшую неделю мая местные работодатели сильно сократили спрос на работников сервисных служб (-16%), специалистов из сферы искусства и масс-медиа (-13% вакансий), а также производственников (-9%). При этом выросла потребность в работниках ресторанной и гостиничной сферы (+18% новых рабочих мест), юристов (+14%), а также специалистов консалтинга (риэлторов, аналитиков) +11%. Жители Псковской области чаще всего искали работу в сфере добычи сырья (+25% новых резюме), активно мониторят рынок в поисках работы страховщики (+10%) и консультанты по недвижимости (+10%).

В Карелии по итогам первой майской недели местные компании сильно сократили спрос на кандидатов из сферы науки и образования (-64% новых вакансий), упал спрос на маркетологов и пиарщиков (-16%) и топ-менеджеров (-15%). При этом сильно выросла потребности в новых работниках из сферы консультирования (+13% новых вакансий), рекрутеров (+6%) и работников из добычной сферы (+4%). Со стороны местных жителей больше всего мониторили рынок в поисках новой работы представители сферы спортклубов, фитнеса и бьюти-сферы (+15% новых резюме), а также госслужащие (+13%) и работники сферы искусства и масс-медиа (+8%).

В Коми за первую неделю мая у местных компаний упала востребованность в административном персонале (-19% вакансий), в работниках спортсферы и бьюти-области (-17%), а также маркетологах (-13%). При этом выросла потребность в специалистах искусства и масс-медиа (+14%), рекрутерах (+11%). В свою очередь больше всего мониторили рынок труда, размещали резюме и искали новую работу топ-менеджеры и соискатели, претендующие на руководящие должности (+6% резюме), преподаватели и репетиторы (+6%), также соискатели из сферы добычи сырья (+3%).