В Мурманской области работодатели стали в 1,5 раза чаще открывать вакансии для специалистов морской сферы

Аналитики hh.ru выяснили, что количество размещенных вакансий в Мурманской области в морской сфере по сравнению с прошлым летом увеличилось в 1,5 раза.

В основном специалисты, имеющие морские специальности, требуются в компании таких отраслей, как «Перевозки и логистика» (9% вакансий), «Строительство, недвижимость» (8%), а также в добывающую отрасль (7%).

Несмотря на то, что количество вакансий увеличивается, средняя предлагаемая зарплата специалистам морской сферы в Мурманской области снизилась на 10000₽ по сравнению с прошлым летом и на данный момент составляет 70000₽. Однако средняя предлагаемая зарплата специалистам морской сферы остается все же на 17000₽ больше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области.

К самым распространенным профессиям морской отрасли относятся: механик, старший помощник капитана, капитан, боцман, матрос.

В основном работодатели ждут специалистов, имеющих опыт работы от 1 до 3 лет (почти 50% вакансий), в то же время 74% соискателей имеют опыт работы более 6 лет.

Топ-5 вакансий для специалистов морской отрасли, Мурманская область:

Старший помощник капитана, от 130 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68092058;

Боцман, https://spb.hh.ru/vacancy/68227817;

Старший механик плавдока, https://spb.hh.ru/vacancy/67159956;

Капитан-наставник, https://spb.hh.ru/vacancy/68104637;

Старший механик/помощник капитана, от 75 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67503303.

* - данные вакансий по состоянию на 4 августа 2022 года.