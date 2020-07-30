В Мурманской области раньше установленного срока завершён ремонт первого регионального дорожного объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Мурманской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок 40 объектов улично-дорожной сети, восемь из которых находятся в региональной собственности. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин вместе с руководством администрации Терского района вчера оценил качество работ на первом из них: шестикилометровый участок трассы Умба – Варзуга подрядчик отремонтировал раньше установленных контрактом сроков.

«Работы выполнены качественно, уложенный асфальт прошёл проверку лаборатории «Мурманскавтодора», замечаний у нас нет. Стоимость составила порядка 51 миллиона рублей, – рассказал Артём Гришин. – Направление популярно среди туристов и жителей области, поэтому мы прорабатываем планы по дальнейшему ремонту трассы».

На отремонтированном участке подрядчик провёл работы по расчистке полосы отвода, укреплению обочин, уложил два слоя асфальта и нанес разметку. Как отмечают в службе технического надзора, объект полностью соответствует всем необходимым показателям по безопасности. Гарантийный срок составляет 4 года.