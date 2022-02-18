В связи с усилившимися снегопадами в Мурманске объявлен режим повышенной готовностиОбластной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 10:00

В Мурманской области расселят пострадавших в результате пожара жителей 8 домов

В бюджете Мурманской области предусмотрены средства на расселение многоквартирных домов, пострадавших в результате пожара. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В бюджете на 2022 год в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» предусмотрено 38 миллионов рублей для предоставления субсидии муниципалитетам на расселение домов, пострадавших в результате пожара. Мера поддержки будет предоставлена Мурманску, Полярным Зорям, Кандалакше и Зеленоборскому», - отметил Алексей Грачиков.

Всего на средства субсидии планируется расселить 64 человека из 8 многоквартирных домов, пострадавших в разные годы от пожара. Так благодаря помощи из областного бюджета в Мурманске будет расселен дважды горевший в 2021 году дом №46 на улице Радищева, а в Полярных Зорях – оставшиеся три жилых помещения в доме №11 на улице Новой. В Зеленоборском мероприятия коснутся сразу трех пострадавших в результате пожара домов – на ул. Станционной, 4 и 14 и ул. Дорожников, 9. В Кандалакше планируют расселить дом №6 на улице Фрунзе, дом №10 на улице 3-я Линия и два оставшихся жилых помещения в доме №11 на улице Спекова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году на расселение домов, пострадавших от пожара, из бюджета Мурманской области было направлено 15 миллионов рублей. На эти средства были расселены дом №3 на улице Торговой в Молочном и 7 жилых помещений дома №11 на улице Новой в Полярных Зорях. Кроме того, дополнительно из резервного фонда было выделено 16,8 миллиона рублей на расселение двух сгоревших подъездов дома №11 на улице Спекова в Кандалакше. По объективным причинам завершить это мероприятие в полном объеме в 2021 году не получилось.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440413/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Комментарий к новости:Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Комментарий к новости:Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
Комментарий к новости:Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:00«Храмы воинской славы в Санкт-Петербурге». Документальный фильм (12+)15:45Городские хроники (6+)16:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому заплатят больше всего: рейтинг зарплат до 300 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика