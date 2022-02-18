В Мурманской области расселят пострадавших в результате пожара жителей 8 домов

В бюджете Мурманской области предусмотрены средства на расселение многоквартирных домов, пострадавших в результате пожара. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В бюджете на 2022 год в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» предусмотрено 38 миллионов рублей для предоставления субсидии муниципалитетам на расселение домов, пострадавших в результате пожара. Мера поддержки будет предоставлена Мурманску, Полярным Зорям, Кандалакше и Зеленоборскому», - отметил Алексей Грачиков.

Всего на средства субсидии планируется расселить 64 человека из 8 многоквартирных домов, пострадавших в разные годы от пожара. Так благодаря помощи из областного бюджета в Мурманске будет расселен дважды горевший в 2021 году дом №46 на улице Радищева, а в Полярных Зорях – оставшиеся три жилых помещения в доме №11 на улице Новой. В Зеленоборском мероприятия коснутся сразу трех пострадавших в результате пожара домов – на ул. Станционной, 4 и 14 и ул. Дорожников, 9. В Кандалакше планируют расселить дом №6 на улице Фрунзе, дом №10 на улице 3-я Линия и два оставшихся жилых помещения в доме №11 на улице Спекова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году на расселение домов, пострадавших от пожара, из бюджета Мурманской области было направлено 15 миллионов рублей. На эти средства были расселены дом №3 на улице Торговой в Молочном и 7 жилых помещений дома №11 на улице Новой в Полярных Зорях. Кроме того, дополнительно из резервного фонда было выделено 16,8 миллиона рублей на расселение двух сгоревших подъездов дома №11 на улице Спекова в Кандалакше. По объективным причинам завершить это мероприятие в полном объеме в 2021 году не получилось.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440413/#&gid=1&pid=1