В Мурманской области расширен круг лиц, социальные услуги которым предоставляются бесплатно

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым внесены изменения в порядки предоставления социальных услуг на дому в стационарной и полустационарной формах в Мурманской области.

В соответствии с документом в регионе расширен круг лиц, социальные услуги которым предоставляются бесплатно. В него вошли граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, форма заключения о наличии (об отсутствии) противопоказаний в предоставлении социальных услуг унифицирована на основании приказа Минздрава России. Также постановлением сняты ограничения по степени способности к передвижению при предоставлении транспорта инвалидам, получающим социальные услуги в полустационарной форме.