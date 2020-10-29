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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.20 11:45

В Мурманской области расширен круг получателей адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта

В регионе утверждён новый порядок предоставления адресной государственной социальной помощи (АГСП) на основании социального контракта. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Мурманской области (gостановление gравительства Мурманской области от 19.10.2020 № 706-ПП).

С 2013 года социальные контракты заключаются с малоимущими семьями, имеющими в своем составе неработающего трудоспособного члена семьи, и малоимущими одиноко проживающими неработающими трудоспособными гражданами. Малоимущим семьям, не подпадающим под данное условие, АГСП оказывается безусловным порядком без заключения социального контракта.

Теперь круг получателей данного вида помощи расширен: малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлено право с их согласия получать АГСП на основании социального контракта с принятием взаимных обязательств.

Основной целью такого изменения является увеличение за счёт средств АГСП доходов семей с детьми и создание условий для развития, образования и воспитания ребёнка.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, денежные средства, выделенные в рамках социального контракта, семьи смогут направить на оплату посещения детьми кружков, спортивных секций, приобретение одежды и обуви, необходимого инвентаря для занятий и т.д.

За каждой семьей, заключившей социальный контракт, закрепляется куратор, осуществляющий сопровождение социального контракта и контроль за своевременным предоставлением гражданами отчётов о целевом использовании денежных средств.

Выплата гражданам АГСП осуществляется за счёт средств регионального бюджета, в котором на эти цели на 2020 год предусмотрено 166,3 млн рублей, но уже со следующего года Мурманская область получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением гражданам АГСП на основании социального контракта, в объеме 131,1 млн рублей.

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