В Мурманской области расширен перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи

Правительством Мурманской области внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в части улучшения доступности медицинской помощи населению региона.

В перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, внесена категория граждан Российской Федерации, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, имеющих место жительства на территории Мурманской области (дети Великой Отечественной войны).

Кроме того, уточнена категория граждан «участники специальной военной операции и члены их семей». К членам семьи участника СВО отнесены супруг (супруга); дети, не достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; родители, проживающие совместно с участником СВО; лица, находящиеся на иждивении участника СВО.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, также дополнен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения граждан пятью международными непатентованными наименованиями для лечения инфекционных заболеваний и рассеянного склероза.

Фото: https://gov-murman.ru