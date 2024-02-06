В Мурманской области расширен перечень участников СВО, освобождаемых от уплаты пени за ЖКУ и взносов на капремонт

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о расширении перечня участников СВО, освобождаемых от уплаты пени за жилищно-коммунальные услуги и взносов на капремонт.

К уже освобожденным от этих выплат мобилизованным северянам и членам их семей добавили других участников СВО:

- проходящие военную службу по контракту в ВС РФ, в войсках Национальной гвардии, в воинских формированиях и других органах – на период их участия в СВО;

- заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ в зоне СВО, – на период действия контракта;

- проходящие военную службу в пограничных органах ФСБ РФ – на период выполнения ими задач в зоне СВО;

- проходящие военную службу в войсках Национальной гвардии РФ и оказывающим содействие пограничным органам ФСБ РФ – на период выполнения ими задач в зоне СВО;

- совместно проживающие с перечисленными выше гражданами супругам, детям, родителям, а также другим родственникам, нетрудоспособным иждивенцам и иным гражданам, признанным членами семьи на установленный период несения службы.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, также после внесенных изменений данная мера поддержки для участников СВО теперь будет распространяться только на одно помещение. Его необходимо указать в заявлении и отправить в оказывающие коммунальные услуги организации и в Фонд капитального ремонта Мурманской области.

Необходимость корректировки постановления связана с изменениями федерального законодательства.

Фото: https://gov-murman.ru