В Мурманской области расширен перечень видов соцподдержки семей с детьми

Практика предоставления социальных выплат семьям с детьми в Мурманской области уже сформировалась, проблемных вопросов в их реализации нет. Об этом в рамках доклада на оперативном совещании в региональном правительстве губернатору Андрею Чибису сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В ходе доклада губернатор отметил, что в регионе действует 24 вида социальной поддержки для семей с детьми, и каждый год размер средств, выделяемых на эти мероприятия, увеличивается.

«В этом году на соцподдержку семей с детьми запланировано направить 7,1 миллиарда рублей – это на 400 миллионов больше чем в прошлом. Кроме того, мы готовимся к введению новой меры поддержки, объявленной президентом. По прогнозам, более 17 тысяч наших детей начнут ее получать уже с мая», – сказал глава региона.

Министр труда и социального развития Сергей Мякишев уточнил, что соцподдержка предоставляются по линии министерства и регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации как с учётом нуждаемости, так и без учёта доходов семьи: 9 видов за счёт федерального бюджета и 15 за счёт регионального бюджета.

С 1 мая текущего года нуждающиеся семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно смогут обратиться для проверки права на осуществление новой ежемесячной денежной выплаты, она будет предоставляться с апреля текущего года.

«Семье придётся пройти комплексную оценку нуждаемости, такую же проверку проходят семьи, которые претендуют на выплаты детям от трех до семи лет», – сообщил Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по словам министра, в Мурманской области право на ежемесячную выплату будет предоставлено семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе – 20227 рублей. В зависимости от среднедушевого дохода семьи размер выплаты составит 9810 рублей, 14715 рублей или 19620 рублей.

«К уже работающим мерам социальной поддержки регионом обеспечивается возможность оформления единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР и прибывшим на территорию Российской Федерации. Из 37 человек обратившихся за предоставлением поддержки 7 получателям такая выплата уже осуществлена», – рассказал министр.