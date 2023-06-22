В Мурманской области расширен список многодетных семей-получателей выплаты взамен земельных участков

В настоящее время сложилась ситуация, при которой некоторые многодетные семьи в силу объективных причин не зарегистрировали за собой право собственности на полученные земельные участки. В результате такие многодетные семьи не могут оформить отказ от ранее полученных земельных участков и, следовательно, не имеют возможности воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты в размере 340 тысяч рублей.

«Для устранения данного правового пробела в законодательство Мурманской области были внесены изменения, согласно которым срок владения земельным участком будет исчисляться со дня предоставления многодетной семье земельного участка до дня отказа от этого земельного участка и получения взамен денежной выплаты», – пояснил заместитель министра строительства Мурманской области Марат Арасланов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, также принятый Мурманской областной Думой законопроект исключает в отношении многодетных семей критерий нуждаемости в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области или жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru