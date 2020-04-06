В Мурманской области расширен список предприятий, которые могут работать с 6 по 30 апреля

В Мурманской области расширен список предприятий, которые смогут работать с 6 по 30 апреля при условии соблюдения установленных требований, запретов и ограничений, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в перечне организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается в «выходной месяц», 49 пунктов. Помимо продуктовых магазинов, аптек, предприятий обеспечения жизнедеятельности в список вошли:

системообразующие предприятия Мурманской области;

строительные организации;

организации по добыче и переработке рыбы;

судоремонтные предприятия;

транспортные услуги;

ветклиники;

медицинские организации;

организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений;

организации и предприниматели, осуществляющие заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплату;

дежурные нотариальные конторы;

автомастерские и сервисы;

организации, осуществляющие предоставление мер соцподдержки населению;

сервисы по обслуживанию и ремонту бытовой техники;

СМИ (за исключением распространения печатных материалов посредством передачи из рук в руки).