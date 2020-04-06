В Мурманской области расширен список предприятий, которые могут работать с 6 по 30 апреля
В Мурманской области расширен список предприятий, которые смогут работать с 6 по 30 апреля при условии соблюдения установленных требований, запретов и ограничений, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в перечне организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается в «выходной месяц», 49 пунктов. Помимо продуктовых магазинов, аптек, предприятий обеспечения жизнедеятельности в список вошли:
системообразующие предприятия Мурманской области;
строительные организации;
организации по добыче и переработке рыбы;
судоремонтные предприятия;
транспортные услуги;
ветклиники;
медицинские организации;
организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений;
организации и предприниматели, осуществляющие заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплату;
дежурные нотариальные конторы;
автомастерские и сервисы;
организации, осуществляющие предоставление мер соцподдержки населению;
сервисы по обслуживанию и ремонту бытовой техники;
СМИ (за исключением распространения печатных материалов посредством передачи из рук в руки).