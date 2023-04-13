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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 09:30

В Мурманской области расширена государственная поддержка членов семей участников СВО

В регионе введена дополнительная мера социальной поддержки – ежемесячные денежные выплаты на питание и проживание в общежитиях для детей из семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Так, студентам негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, расположенных на территории Мурманской области, устанавливается ежемесячная выплата на питание в размере 5000 рублей.

Получающим среднее специальное или высшее образование в образовательных организациях региона детям, а также совершеннолетним членам семей участников СВО, проживающим в общежитиях, будет предоставлена ежемесячная выплата в размере 1000 рублей.

В случае, если студент имеет право на предоставление одновременно двух указанных выплат, то ему будет установлена каждая из них. Кроме того, выплаты, при наличии права, будут предоставлены на каждого обучающегося ребёнка в семье.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, новые меры социальной поддержки будут осуществляться через центры социальной поддержки населения по месту жительства по заявительному принципу.

При поступлении заявления до 1 июля 2023 года ежемесячные выплаты будут установлены с начала текущего года.

 

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