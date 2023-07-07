В Мурманской области расширены меры поддержки для отдельных категорий граждан

Для ветеранов, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда» в части медобслуживания добавляется право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для больных сахарным диабетом, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в зависимости от категории заболевания, добавлен сервисный набор для инсулиновой помпы Accu-Chek Spirit Combo.

Соответствующие изменения внесены в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.