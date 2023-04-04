В Мурманской области расширены возможности для обучения граждан в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

По решению губернатора Андрея Чибиса в регионе расширен перечень категорий участников, получивших возможность пройти за счёт бюджетных средств профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография».

Мера, закрепленная соответствующим постановлением правительства, направлена на обеспечение квалифицированными кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса

Пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы. Данной категории необходимо будет заключить ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, профессиональное обучение позволит работникам предприятий сохранить свои рабочие места благодаря полученным новым навыкам и компетенциям, а незанятые граждане после обучения получат гарантированное трудоустройство на этих предприятиях.