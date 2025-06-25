В Мурманской области расширены возможности пользования услугой «Социального такси» для участников СВО

С начала 2025 года в Мурманской области предоставлена возможность пользования услугой «Социальное такси» для маломобильных участников специальной военной операции, проживающих в регионе. В июне внесены изменения в порядок оказания услуги, которые позволяют участникам СВО с ограничениями в передвижении, не имеющим постоянного (временного) места жительства в регионе, также получить право на перевозки к социальным и медицинским учреждениям.

Перевозки из аэропорта и железнодорожного вокзала к месту проживания, в медицинские учреждения и другие социально значимые объекты, включая Преображенский духовно-спортивный центр в Мурманске теперь доступны для участников СВО, имеющих ограничения в передвижении, вне зависимости от наличия места жительства в регионе.

За первые пять месяцев 2025 года услугой «Социальное такси» воспользовались более 600 человек. Среди них не только участники СВО, но и другие нуждающиеся категории граждан — пожилые люди, инвалиды и дети-инвалиды.

«Этот шаг направлен на обеспечение мобильности и социальной интеграции тех, кто защищал страну. Мы стремимся минимизировать барьеры для их реабилитации и повседневной жизни», — отметили в региональном министерстве труда и социального развития.

По вопросам оказания услуги можно обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения.