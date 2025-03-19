В Мурманской области планируется введение дополнительных дней ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектахАндрей Шарков, юрист, член Ассоциации юристов России: горячая тема, или О пожаре в мурманском ресторане «Панорама»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 15:00

В Мурманской области расширяется программа «Социальное такси»: бесплатный проезд для маломобильных граждан к медицинским учреждениям

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе расширяется спектр услуг, предоставляемых службами «Социальное такси». Теперь маломобильным лежачим гражданам будет предоставляться бесплатный проезд в медицинские организации и обратно с привлечением специализированных транспортных организаций.

Новая услуга также будет доступна для маломобильных недееспособных граждан, которые из-за отсутствия опекуна оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помещении, в том числе временном, в организации социального обслуживания.

Эта инициатива направлена на улучшение доступа к медицинским и социальным учреждениям для людей, нуждающихся в особой поддержке. При этом мера социальной поддержки в виде компенсации за понесенные расходы в связи с перевозкой маломобильных лежачих граждан в медицинские организации сохраняется.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, за услугой необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика