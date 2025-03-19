В Мурманской области расширяется программа «Социальное такси»: бесплатный проезд для маломобильных граждан к медицинским учреждениям

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе расширяется спектр услуг, предоставляемых службами «Социальное такси». Теперь маломобильным лежачим гражданам будет предоставляться бесплатный проезд в медицинские организации и обратно с привлечением специализированных транспортных организаций.

Новая услуга также будет доступна для маломобильных недееспособных граждан, которые из-за отсутствия опекуна оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помещении, в том числе временном, в организации социального обслуживания.

Эта инициатива направлена на улучшение доступа к медицинским и социальным учреждениям для людей, нуждающихся в особой поддержке. При этом мера социальной поддержки в виде компенсации за понесенные расходы в связи с перевозкой маломобильных лежачих граждан в медицинские организации сохраняется.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, за услугой необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/