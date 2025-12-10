В Мурманской области расширяется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами

В регионе в рамках национального проекта «Семья» продолжается внедрение системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. В неё включаются граждане, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению.

Система долговременного ухода реализуется в виде пилотного проекта в 10 муниципальных образованиях региона.

В этом году социальные услуги по уходу получили 379 человек. Проведено обучение для 87 родственников получателей услуг в «школах ухода». Услугами пунктов проката технических средств реабилитации воспользовались 211 граждан.

С января 2026 года пилотный проект планируется распространить на всей территории Мурманской области. Мощность системы долговременного ухода в регионе будет увеличена на 45 мест.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, узнать подробности можно в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства.