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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 14:30

В Мурманской области расширят число получателей премий за победу в конкурсах профмастерства

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства, согласно которому с 1 января 2024 года победители, призёры и эксперты-наставники отборочного (межрегионального), финального, а теперь и регионального этапов чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий будут получать поощрение.

За первое, второе и третье место в региональном этапе северяне будут получать 20, 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Победа в отборочном (межрегиональном) этапе принесёт 150 тысяч рублей, второе и третье место – 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Размер призовых выплат за первое, второе и третье места в финальном этапе составит 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Экспертам-наставникам, участвовавшим в подготовке победителей или призёров, выплачивается премия в 50% от размера поощрения участника.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за достижения в 2023 году премии получат призеры отборочного (межрегионального) и финального этапов чемпионата «Профессионалы – 2023», представлявшие Мурманскую область, и их эксперты-наставники: команда из двух человек заняла второе место на отборочном этапе и третье – в финале чемпионата.

Выплату премий будет осуществлять региональный координационный центр «Профессионалы» за счёт средств областного бюджета.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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