В Мурманской области расширят возможности местных бюджетов по приобретению жилых помещений для детей-сирот

Об этом шла речь в Мурманской областной Думе на заседании комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты рассмотрели региональный законопроект, который предусматривает введение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение для детей-сирот.

Так, документом предлагается данной категории северян в качестве альтернативы выдавать жилищный сертификат, дающий право на однократное получение из областного бюджета выплаты на приобретение жилого помещения в свою собственность. Размер суммы будет определяться исходя из социальной нормы площади жилого помещения 33 кв. метров на одиноко проживающего гражданина и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании. Срок реализации жилищного сертификата составит четыре месяца. В случае, если сертификат не был использован, северянин возвращается в ранее сформированный сводный список и в порядке очередности ожидает предоставления однокомнатной квартиры.

Комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты заслушали информацию министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой об итогах проведения детской летней оздоровительной кампании. Организованными формами отдыха в летний период охвачено 17866 детей, из них 11518 человек пребывали на территории региона, 6348 ребят – за пределами Кольского края. В целях вовлечения несовершеннолетних в дополнительную позитивную занятость организовывались различные активности. В некоторых муниципалитетах работали дворовые площадки по месту жительства, организована межмуниципальная экспедиционная и походная деятельность от трех до четырнадцати дней. Обучающиеся посетили Мемориальный комплекс Долина Славы, Лапландский и Кандалакшский заповедники. При поддержке индивидуальных предпринимателей более восьми тысяч детей приняли участие в однодневных экскурсионных поездках по городам региона. За пределами области юные северяне отдыхали в лагерях Туапсинского, Геленджикского, Лазаревского районов и города-курорта Анапы. Первые выезды детских групп состоялись в конце мая. Для 54 одаренных северян были предоставлены путевки на бесплатной основе в федеральные и всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена». С 2022 года детей-инвалидов и детей с ОВЗ начал принимать круглогодичный центр «Алые паруса», расположенный в Евпатории. Мощность учреждения небольшая, поэтому с июля в нем отдохнули шесть детей, в настоящее время находятся четверо северян. Сотрудничество с центром будет продолжено и в следующем году.

Комитет информацию принял к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24750/