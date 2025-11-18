В Мурманской области расширяют налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в региональном правительстве глава региона Андрей Чибис объявил о значительном расширении перечня льготных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Губернатор подчеркнул, что в рамках действующей льготы предприниматели смогут уплачивать налог по ставке 1% при объекте «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы». Право на её получение получат три новые категории бизнеса.

Первая категория - ветераны боевых действий. Региональный закон уже предусматривает льготы для участников специальной военной операции.

«С предложениями о предоставлении льгот на развитие бизнеса на встречах не раз выступали ветераны Афганистана, Сирии, и считаю важным поддержать их инициативу. Сегодня в Мурманской области около 290 субъектов малого и среднего бизнеса, созданных ветеранами боевых действий. Поддержка их предпринимательской деятельности – это наш приоритет. И с точки зрения развития бизнеса, и с точки зрения социальной поддержки наших защитников и членов их семей», прокомментировал Андрей Чибис.

В льготную категорию включены малые технологические компании. Их включение в систему льгот будет способствовать технологическому и инновационному развитию региона. Это дополнительный стимул помимо мер федеральной поддержки.

Льготу смогут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые впервые зарегистрировались на территории области. Она будет действовать в течение двух лет с момента регистрации.

«Это существенно снизит налоговую нагрузку на начальном этапе деятельности, когда закладывается фундамент бизнеса», – резюмировал глава региона.