В Мурманской области расширяют проект «Работа рядом»: теперь в нём смогут участвовать мамы в декрете

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и в рамках реализации мероприятий проекта «На Севере – малыш» расширено количество категорий участников проекта «Работа рядом». Теперь, помимо безработных граждан, студентов и пенсионеров, к участию в проекте смогут присоединиться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Данное решение направлено на поддержку женщин в их стремлении к профессиональной реализации и обеспечению дополнительного дохода во время отпуска по уходу за ребенком. В соответствии с подготовленным документом, для женщин, обратившихся в центр занятости населения, будут созданы рабочие места для организации временных общественно полезных работ.

Заработная плата участниц проекта составит не менее минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. Выплаты будут производиться за фактически отработанное время, что обеспечит финансовую поддержку женщинам в этот важный период их жизни.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, проект «Работа рядом» продолжает свою миссию по созданию возможностей для трудоустройства и социальной интеграции различных категорий граждан, способствуя повышению качества жизни в регионе.

Для получения дополнительной информации и консультаций по участию в проекте, заинтересованные лица могут обращаться в центры занятости населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/