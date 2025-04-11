В Мурманской области расширяют программу шефства над воинскими мемориалами

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы областное правительство уделяет особое внимание состоянию мемориалов и воинских захоронений на территории Кольского Заполярья. По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе активно развивают программу шефства над мемориальными объектами.

Минкультом Мурманской области сформирован перечень мемориальных объектов с указанием их состояния и необходимых работ. Утверждены стандарты благоустройства и форма соглашения о шефстве для памятников, стел, обелисков, воинских захоронений и других объектов, увековечивающих Победу советского народа в Великой Отечественной войне и память погибших при защите Отечества.

Как сообщает vk.com/murmanculture, к программе уже присоединились предприятия, организации, учреждения культуры, образования и спорта. Более 170 объектов имеют своих шефов. Региональный Минкульт приглашает организации региона стать частью данного проекта.

Ознакомиться с перечнем мемориальных объектов для заключения соглашений о шефстве, форму заявления и всю необходимую информацию можно найти на сайте министерства: culture.gov-murman.ru/napravleni...

Напомним, что сохранение исторической памяти и передача культурного кода о героическом наследии последующим поколениям северян является одной из ключевых задач правительства Мурманской области и регионального плана «На Севере — жить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282691%2Fca6ec1f1d5c666318b