В Мурманской области рассмотрели инициативы в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»

В Центре управления регионом Мурманской области состоялась стратегическая сессия по презентации и отбору идей в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который организует Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Форум – это возможность каждого поделиться своей инициативой по улучшению жизни. По итогам от Мурманской области на крауд-платформу были загружены 86 идей, среди которых лидирует национальная социальная инициатива. Также участники представили проекты по направлениям экологической и кадровой инициатив, предпринимательства и цифровых сервисов. В ходе встречи представители инфраструктуры поддержки Центра «Мой бизнес» и Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора выработали предложения по доработкам, рассказали о конкурсе «Губернаторский старт» и о мерах поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в дальнейшем проекты пройдут экспертную оценку в Агентстве стратегических инициатив, по итогам которой будет отобрано топ-100 идей. Именно они внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Фото: https://gov-murman.ru