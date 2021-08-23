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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.21 13:30

В Мурманской области рассмотрят возможность организации своего ежегодного урбан-форума

В рамках деловой программы VI фестиваля «Териберка» 22 августа состоялась дискуссия «Устойчивое развитие северных территорий», инициатором проведения которой стали министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области и ООО «Ассоциация современных архитекторов», г. Санкт-Петербург. В дискуссии приняли участие представители Правительства Мурманской области, институтов развития, бизнеса, индустрии гостеприимства, архитекторы, дизайнеры, специалисты в сфере создания городской среды, гости форума.

Участники дискуссии обсудили проблемы и задачи устойчивого пространственного развития территорий больших и малых городов Арктики. Особое внимание уделили концепции «устойчивого города», бережному туризму и созданию качественной городской среды.

Устойчивое пространственное развитие выступает катализатором укрепления экономического потенциала населенного пункта или субъекта, в том числе из-за увеличения туристической привлекательности и, как следствие, увеличения турпотока.

«Любой архитектурный объект нужно создавать не только как точку притяжения туристов и местных жителей, важно продумывать сценарий поведения гостей, предусматривать парковки, туалеты и другие сервисы», – отметил глава Комитета по туризму региона Александр Елисеев.

Один из главных посылов дискуссии – Мурманская область может стать пилотным регионом, площадкой по внедрению передовых, нетиповых практик в области создания современной городской среды, которые потом с успехом могут быть внедрены в других арктических регионах страны.

«Мурманская область – регион с особым, суровым климатом, что, несомненно, усложняет задачу по созданию современной городской среды, это накладывает на нас особую ответственность. Мы видим перед собой задачу внедрять лучшие практики, которые будут актуальны для наших городов десятилетия. Чтобы было, как говориться, хорошо нашим жителям и гостям не только сегодня, но и завтра. Здесь важен обмен передовым опытом. Мы планируем рассмотреть проведение в Мурманской области своего урбанистического форума, который мог бы объединить в работе специалистов не только арктических регионов, но и России, и, возможно, других стран», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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