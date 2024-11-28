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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 11:00

В Мурманской области растёт число участников программы долгосрочных сбережений

За 10 месяцев 2024 года жители Мурманской области заключили 11,7 тысячи договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) и внесли на счета почти 400 млн рублей. В октябре прирост количества заключенных договоров составил 22%, объём фактических взносов граждан вырос на 28%.

«Интерес к программе долгосрочных сбережений растёт, в том числе за счёт привлекательных условий накопления, среди которых – софинансирование со стороны государства и налоговые вычеты. Только в октябре в программу вступили свыше 2 тысяч северян, объём вложений за месяц составил порядка 86 млн рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова. 

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, ПДС действует с начала 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт, который позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии и создать подушку безопасности на будущее, сформировать капитал, которым можно будет воспользоваться в трудной ситуации. Сбережения можно начать формировать уже с 18 лет за счёт собственных средств, также можно использовать ранее сформированные пенсионные накопления. Воспользоваться накоплениями можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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