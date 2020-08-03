В Мурманской области растёт доля убыточных организаций

В январе–апреле 2020 года в Мурманской области 135 организации (54,7% от общего количества) получили прибыль в размере 71374,9 млн рублей, 112 организаций (45,3%) имели убыток на сумму 4384,6 млн рублей.

Как сообщает Мурманскстат, в январе–апреле этого года доля убыточных организаций по сравнению с январём–апрелем 2019 года увеличилась на 8,1 процентного пункта и составила 45,3%.

По состоянию на конец апреля этого года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец апреля 2019 года в 2,6 раза, на конец марта 2020 года – на 1,5% и составила 627571,7 млн рублей, из неё просроченная 97446,5 млн рублей, или 15,5% общей суммы задолженности (на конец апреля 2019 года – 5,9%, на конец марта 2020 года – 11,8%).