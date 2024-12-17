В Мурманской области растёт доля убыточных организаций

Мурманскстат опубликовал отчёт о социально-экономическом положении Мурманской области в январе-октябре 2024 года. Как отмечено в документе, в январе-сентябре 2024 года 149 организаций без субъектов малого предпринимательства (60,3% от общего количества) получили прибыль в размере 88,7 млрд рублей, 98 организаций (39,7%) имели убыток на сумму 52,8 млрд рублей.

По состоянию на конец сентября 2024 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец сентября 2023 года на 24,4%, по сравнению с уровнем на конец августа 2024 года уменьшилась на 0,3% и составила 1022,0 млрд рублей, из неё просроченная – 10,7 млрд рублей, или 1,1% общей суммы задолженности (на конец сентября 2023 года – 2,3%, на конец августа 2024 года – 1,1%).

В январе-сентябре 2024 года доля убыточных организаций по сравнению с январём–сентябрём 2023 года увеличилась на 9,7 процентного пункта и составила 39,7%.

Кредиторская задолженность по состоянию на конец сентября 2024 года составила 260,8 млрд рублей, из неё просроченная – 10,5 млрд рублей, или 4,0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец сентября 2023 года – 6,4%, на конец августа 2024 года – 4,2%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец сентября 2024 года составила 481,3 млрд рублей, из неё просроченная – 37,7 млрд рублей, или 7,8% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец сентября 2023 года – 9,8%, на конец августа 2024 года – 9,8%).