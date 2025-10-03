В Мурманской области растёт доля убыточных организаций

Как сообщает Мурманскстат, в январе-июле 2025 года организациями нашего региона получено 63,9 млрд рублей прибыли и 62,0 млрд рублей убытка (в январе-июле 2024 года – соответственно 64,9 млрд рублей и 25,3 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 1,9 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню января-июля 2024 года снизился на 95,2%).

В текущем году в общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-июля 2024 года увеличилась на 4,6 процентного пункта и составила 43,2%.