В Мурманской области растёт количество многодетных семей

Предоставляемый на территории Мурманской области комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми на протяжении ряда лет приводит к росту численности многодетных семей в регионе.

С начала 2020 года количество многодетных семей увеличилось на 580 и на 1 января 2021 года составило 8343 семьи (2019 год – 7763 семьи, 2018 год – 7577 семей, 2017 год – 6796 семей, 2016 год – 5964 семьи, 2015 год – 5494 семьи, 2014 год – 4925 семей, 2013 год – 3987 семей, 2012 год – 3474 семьи).

«Одна из ключевых задач правительства Мурманской области заключается в создании комфортных условий жизни, а также в оптимизации существующих мер поддержки на территории нашего региона и всей страны в целом, – прокомментировала заместитель губернатора Елена Дягилева. – На протяжении последних лет мы работаем над улучшением демографической ситуации на Севере, и рост количества многодетных семей в Заполярье говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, а решения, которые уже были приняты в этой сфере, востребованы».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей, воспитывающими детей, в том числе многодетным, можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.