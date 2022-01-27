В Мурманской области растёт количество многодетных семей

Предоставляемый на территории Мурманской области комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми на протяжении ряда лет приводит к росту численности многодетных семей в регионе.

С начала 2021 года количество многодетных семей увеличилось на 232 и на 1 января 2022 года составило 8575 семей (2020 год – 8343 семьи, 2019 год – 7763 семьи, 2018 год – 7577 семей, 2017 год – 6796 семей, 2016 год – 5964 семьи, 2015 год – 5494 семьи, 2014 год – 4925 семей, 2013 год – 3987 семей, 2012 год – 3474 семьи).

С мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей, воспитывающих детей, в том числе многодетных, можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.