В Мурманской области растёт количество юридических лиц, заключивших договоры с Мурманским филиалом АО «Ситиматик»

По состоянию на 1 июля их 3998, с ними заключён 4051 договор.

В абсолютных цифрах наибольшее количество договоров заключено в Мурманске (2052), однако самыми дисциплинированными остаются руководители компаний и предприниматели Кольского района (262), а также Апатитов с подведомственной территорией (235). В городах ЗАТО Мурманской области в общей сложности 512 юрлиц состоят в договорных отношениях с регоператором и регулярно пользуются его услугами.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с регоператором, поскольку они несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО. Одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность коммерческих организаций при обращении с ТКО. Наряду с претензионно-исковой работой Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит инспекционные выезды по адресам, где ведется коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости скорректировать потребность в транспорте и контейнерах.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».