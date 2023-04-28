В Мурманской области растёт количество загородной недвижимости

За первые 3 месяца 2023 года в рамках «дачной амнистии» жители региона оформили в собственность 199 объектов (30 садовых домов, 11 дач, 149 жилых домов, 8 бань и 1 сарай).

«По сравнению с первым кварталом прошлого года можно отметить положительную динамику в этом сегменте недвижимости. Количество зарегистрированных прав граждан на загородную недвижимость в 2023 году в целом увеличилось на 9,3%. При этом объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стало больше на 22%», - отметила заместитель руководителя мурманского Росреестра Элеонора Кукунова.

Всего с начала реализации «дачной амнистии» с 2006 года в нашем регионе северяне оформили права на 7471 объект (1343 садовых домов, 479 дачных домов, 4521 ИЖС, 877 бань и 251 сарай), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.