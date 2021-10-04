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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 17:00

В Мурманской области растёт количество заключенных социальных контрактов

Социальный контракт – это действенный инструмент социальной поддержки, направленный на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. По состоянию на 1 сентября текущего года в Мурманской области заключено 1050 социальных контрактов, что в четыре раза превышает результаты прошлого года – 250 контрактов. Об этом, выступая на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, напомнил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Средний размер помощи, выделенный на один социальный контракт, за 8 месяцев 2021 года составил порядка 49 тысяч рублей, в 2020 году этот размер составлял 17 тысяч рублей, – подчеркнул министр. –  Увеличение стало возможным в том числе в связи с выделением субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Мурманской области дополнительно к средствам областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 131,13 млн рублей».

Сейчас получателями адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта являются малоимущие граждане или семьи, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области. В обязательном порядке это малоимущие семьи, имеющие в своем составе неработающего трудоспособного члена семьи, малоимущие одиноко проживающие неработающие трудоспособные граждане, и, по согласию, иные получатели адресной государственной социальной помощи, в том числе семьи с детьми.

По словам министра, с текущего года изменились требования к размеру оказываемой в рамках соцконтракта помощи, который стал более существенным – зафиксированы конкретные размеры, которые регион не может уменьшить.

Так, при реализации мероприятий по поиску работы регион обязан оказать помощь: в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной на год заключения социального контракта (19391 рубль), если гражданин зарегистрирован в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу (в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трёх месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства); в размере половины величины прожиточного минимума (9695,50 рубля), если гражданин изъявил желание пройти профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование и у органов занятости населения отсутствует возможность их предоставления (в период обучения, но не более 3 месяцев).

В то же время при оказании адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта в Мурманской области в приоритете остаются малообеспеченные семьи с детьми. По состоянию на 1 сентября 2021 доля таких семей в общей численности получателей составила 86% (в прошлом году – 53%). Увеличение доли семей с детьми связано с изменениями регионального законодательства.

Согласно им, право на заключение социальных контрактов дополнительно предоставлено малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, в которых все трудоспособные члены семьи работают, но среднедушевой доход семьи по-прежнему не достигает величины прожиточного минимума. Цель такого изменения – повышение уровня доходов и преодоление семьей трудной жизненной ситуации, создание условий для развития, воспитания, образования ребёнка за счёт средств социального пособия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, денежные средства, выделенные в рамках социального контракта, семьи могут направлять на оплату услуг дошкольного и школьного образования, приобретение необходимого для занятий инвентаря, в том числе спортивного, канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды, обуви, лекарственных препаратов, мебели и бытовой техники и так далее.

«В настоящее время подготовлены изменения в региональный нормативный правовой акт, согласно которым вводится единовременная денежная выплата в размере планируемых затрат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-планом, но не более 250 тысяч. Работа по расширению сферы применения социального контракта как реальной помощи в трудной жизненной ситуации ведется в регионе в плановом режиме в соответствии с федеральными требованиями», – подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

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