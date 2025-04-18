В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места
Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в регионе начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.
Статистика hh.ru показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Мурманской области претендуют около 5 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу на 2 пункта.
«Пока ещё данный показатель (4,8 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Мурманской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 42%.
Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники, уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это «белые» воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются «оголёнными» и без притока кадров», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.
Наиболее высокий уровень конкуренции в Мурманской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и масс-медиа (31 человек на место), также в сфере маркетинга и рекламы (22 человека на должность).
Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 10 пунктов до 18 человек на место), кадров из сферы образования (+7 пунктов до 14 человек на место), а также среди юристов (+6 пунктов до 16 соискателей на вакансию).
Динамика уровня конкуренции на рынке труда Мурманской области, 2024-2025 год, по данным hh.ru:
|
Профессиональная область
|
Весна 2025
|
Весна 2024
|
Динамика
за год
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
31,0
|
34,1
|
- 3,1
|
Маркетинг, реклама, PR
|
22,0
|
19,6
|
2,4
|
Управление персоналом, тренинги
|
17,5
|
7,9
|
9,7
|
Высший и средний менеджмент
|
16,7
|
15,1
|
1,5
|
Юристы
|
15,7
|
9,2
|
6,5
|
Информационные технологии
|
15,0
|
12,3
|
2,7
|
Наука, образование
|
14,3
|
7,7
|
6,6
|
Закупки
|
13,8
|
8,0
|
5,9
|
Безопасность
|
13,3
|
7,8
|
5,5
|
Административный персонал
|
9,8
|
7,5
|
2,4
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
8,2
|
4,1
|
4,1
|
Финансы, бухгалтерия
|
6,9
|
6,0
|
1,0
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
6,5
|
3,2
|
3,3
|
Добыча сырья
|
5,9
|
4,2
|
1,7
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
4,8
|
2,6
|
2,3
|
Сельское хозяйство
|
4,8
|
3,1
|
1,7
|
Строительство, недвижимость
|
4,4
|
3,0
|
1,4
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
4,3
|
2,1
|
2,2
|
Страхование
|
4,2
|
2,8
|
1,4
|
Рабочий персонал
|
4,0
|
2,3
|
1,8
|
Автомобильный бизнес
|
3,9
|
1,6
|
2,4
|
Производство, сервисное обслуживание
|
3,7
|
3,2
|
0,5
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
3,1
|
1,6
|
1,5
|
Медицина, фармацевтика
|
1,6
|
1,1
|
0,5
|
Розничная торговля
|
1,1
|
0,9
|
0,2