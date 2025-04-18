В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в регионе начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.

Статистика hh.ru показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Мурманской области претендуют около 5 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу на 2 пункта.

«Пока ещё данный показатель (4,8 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Мурманской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 42%.

Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники, уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это «белые» воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются «оголёнными» и без притока кадров», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Мурманской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и масс-медиа (31 человек на место), также в сфере маркетинга и рекламы (22 человека на должность).

Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 10 пунктов до 18 человек на место), кадров из сферы образования (+7 пунктов до 14 человек на место), а также среди юристов (+6 пунктов до 16 соискателей на вакансию).

Динамика уровня конкуренции на рынке труда Мурманской области, 2024-2025 год, по данным hh.ru: