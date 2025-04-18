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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 12:00

В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в регионе начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.

Статистика hh.ru показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Мурманской области претендуют около 5 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу на 2 пункта.

«Пока ещё данный показатель (4,8 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Мурманской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 42%.

Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники, уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это «белые» воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются «оголёнными» и без притока кадров», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Мурманской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и масс-медиа (31 человек на место), также в сфере маркетинга и рекламы (22 человека на должность).

Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 10 пунктов до 18 человек на место), кадров из сферы образования (+7 пунктов до 14 человек на место), а также среди юристов (+6 пунктов до 16 соискателей на вакансию).

Динамика уровня конкуренции на рынке труда Мурманской области, 2024-2025 год, по данным hh.ru:

Профессиональная область

Весна 2025

Весна 2024

Динамика

за год

Искусство, развлечения, массмедиа

31,0

34,1

-          3,1

Маркетинг, реклама, PR

22,0

19,6

2,4

Управление персоналом, тренинги

17,5

7,9

9,7

Высший и средний менеджмент

16,7

15,1

1,5

Юристы

15,7

9,2

6,5

Информационные технологии

15,0

12,3

2,7

Наука, образование

14,3

7,7

6,6

Закупки

13,8

8,0

5,9

Безопасность

13,3

7,8

5,5

Административный персонал

9,8

7,5

2,4

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

8,2

4,1

4,1

Финансы, бухгалтерия

6,9

6,0

1,0

Домашний, обслуживающий персонал

6,5

3,2

3,3

Добыча сырья

5,9

4,2

1,7

Транспорт, логистика, перевозки

4,8

2,6

2,3

Сельское хозяйство

4,8

3,1

1,7

Строительство, недвижимость

4,4

3,0

1,4

Туризм, гостиницы, рестораны

4,3

2,1

2,2

Страхование

4,2

2,8

1,4

Рабочий персонал

4,0

2,3

1,8

Автомобильный бизнес

3,9

1,6

2,4

Производство, сервисное обслуживание

3,7

3,2

0,5

Продажи, обслуживание клиентов

3,1

1,6

1,5

Медицина, фармацевтика

1,6

1,1

0,5

Розничная торговля

1,1

0,9

0,2

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