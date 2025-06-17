В Мурманской области растёт конкуренция за работу среди местных жителей. Что происходит?

На местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере искусства и массмедиа – здесь на одну вакансию претендуют порядка 38 кандидатов. Причём по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди работников отрасли вырос на 3 пункта.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что жители Мурманской области стали на 30% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 18 тысяч местных жителей.

«Из-за общего роста активности местных трудящихся на рынке стал расти и уровень конкуренции за рабочие места. Так, если в начале лета 2024 года на одну вакансию в Мурманской области в среднем приходилось 2,6 активных резюме, то теперь уже 4,6. То есть, за год уровень конкуренции за работу в регионе вырос сразу на 2 пункта. Эта динамика ещё укладывается в норму для рынка труда, но свидетельствует о качественных изменениях в структуре рынка труда Мурманской области», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Между тем на местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере искусства и массмедиа – здесь на одну вакансию претендуют порядка 38 кандидатов. Причём по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди работников отрасли вырос на 3 пункта.

Среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы уровень конкуренции - уже 28 резюме на место, аналогичная ситуация в области стратегии и консалтинга. Повышенная конкуренция и среди айтишников – 19 человек на место, управленцев – 17 резюме на место. Причём за год уровень конкуренции в сфере стратегии и бизнес-консалтинга Мурманской области вырос сразу на 13 пунктов.

При этом по-прежнему сложная ситуация из-за нехватки кандидатов остаётся в сфере ритейла – на одно рабочее место здесь претендует лишь 1 кандидат. Кадровый дефицит также держится в региональной медицине и фармацевтике (2 резюме на вакансию), продажах (3).

«Уровень конкуренции среди соискателей может расти по ряду причин. Во-первых, ряд компаний могут сокращать активность на рынке труда из-за сезона: кто-то увеличивает спрос на кадры, а кто-то «уходит на кадровые каникулы». С другой стороны, к лету растёт соискательская активность: выпускники ищут работу, увеличивая конкуренцию.

Есть и экономические факторы: работодатели могут приостанавливать набор персонала из-за внутренней экономической нестабильности, например, компании могут экономить на найме.

Ряд работодателей может урезать объём вакансий из-за снижения инвестиционной активности, особенно этот фактор влияет на сферу страхования и финансов. Также не будем забывать и про переизбыток специалистов в «модных» профессиях. Например, в ИТ, маркетинге и управлении в прошлые годы был бум интереса у соискателей, что привело к большому числу выпускников курсов и вузов. Теперь рынок перенасыщен junior-специалистами, а вакансий для них меньше» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад (наглядно на диаграмме).