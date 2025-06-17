В Мурманске на улице Ленинградской найдены рельсы 1915 годаВ Мурманской области вырастут минимальные уровни зарплаты у медиков первичного звена и скорой помощи, анестезиологических отделений и оперблоков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 12:00

В Мурманской области растёт конкуренция за работу среди местных жителей. Что происходит?

На местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере искусства и массмедиа – здесь на одну вакансию претендуют порядка 38 кандидатов. Причём по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди работников отрасли вырос на 3 пункта.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что жители Мурманской области стали на 30% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 18 тысяч местных жителей.

«Из-за общего роста активности местных трудящихся на рынке стал расти и уровень конкуренции за рабочие места. Так, если в начале лета 2024 года на одну вакансию в Мурманской области в среднем приходилось 2,6 активных резюме, то теперь уже 4,6. То есть, за год уровень конкуренции за работу в регионе вырос сразу на 2 пункта. Эта динамика ещё укладывается в норму для рынка труда, но свидетельствует о качественных изменениях в структуре рынка труда Мурманской области», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Между тем на местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере искусства и массмедиа – здесь на одну вакансию претендуют порядка 38 кандидатов. Причём по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди работников отрасли вырос на 3 пункта.

Среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы уровень конкуренции - уже 28 резюме на место, аналогичная ситуация в области стратегии и консалтинга. Повышенная конкуренция и среди айтишников – 19 человек на место, управленцев – 17 резюме на место. Причём за год уровень конкуренции в сфере стратегии и бизнес-консалтинга Мурманской области вырос сразу на 13 пунктов.

При этом по-прежнему сложная ситуация из-за нехватки кандидатов остаётся в сфере ритейла – на одно рабочее место здесь претендует лишь 1 кандидат. Кадровый дефицит также держится в региональной медицине и фармацевтике (2 резюме на вакансию), продажах (3).  

«Уровень конкуренции среди соискателей может расти по ряду причин. Во-первых, ряд компаний могут сокращать активность на рынке труда из-за сезона: кто-то увеличивает спрос на кадры, а кто-то «уходит на кадровые каникулы». С другой стороны, к лету растёт соискательская активность: выпускники ищут работу, увеличивая конкуренцию.

Есть и экономические факторы: работодатели могут приостанавливать набор персонала из-за внутренней экономической нестабильности, например, компании могут экономить на найме.

Ряд работодателей может урезать объём вакансий из-за снижения инвестиционной активности, особенно этот фактор влияет на сферу страхования и финансов. Также не будем забывать и про переизбыток специалистов в «модных» профессиях. Например, в ИТ, маркетинге и управлении в прошлые годы был бум интереса у соискателей, что привело к большому числу выпускников курсов и вузов. Теперь рынок перенасыщен junior-специалистами, а вакансий для них меньше» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад (наглядно на диаграмме).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:00«Ледокол знаний». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь — за доллары, старшее поколение — за рубли-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 21 копейку, евро снижается почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят тепловизионное обследование подстанции 330 кВ «Мурманская»-PRO ЖКХ (18+)На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 836 сообщений от жителей в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»