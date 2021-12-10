В Мурманской области растёт оборот общественного питания и объём платных услуг, оказанных населению

В Мурманской области оборот общественного питания в январе-сентябре 2021 года составил 12058,8 млн рублей, или 134,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре текущего года – 1517,5 млн рублей, или 141,2%.

Как сообщает Мурманскстат, объём платных услуг, оказанных населению в январе-сентябре этого года, составил 48573,0 млн рублей, или 108,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 5570,8 млн рублей, или 105,8%.