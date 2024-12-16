В Мурманской области растёт оборот розничной торговли, а общественного питания - снижается

Мурманскстат опубликовал отчёт о социально-экономическом положении Мурманской области в январе-октябре 2024 года. Как отмечено в документе, оборот розничной торговли в январе-октябре 2024 года составил 209135,5 млн рублей, или 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2024 года – 21493,2 млн рублей, или 102,1%.

Как отмечено в документе, оборот розничной торговли в январе-октябре 2024 года составил 209135,5 млн рублей, или 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2024 года – 21493,2 млн рублей, или 102,1%.

В январе-октябре текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (в январе-октябре 2023 года – соответственно 99,9% и 0,1%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-октябре 2024 года составил 126505,7 млн рублей, или 101,4% к соответствующему периоду 2023 года, непродовольственными товарами – 82629,8 млн рублей, или 102,8%.

В январе-сентябре этого года розничные торговые сети формировали 48,1% общего объёма оборота розничной торговли (в январе-сентябре 2023 года – 47,2%). В общем объёме оборота розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 74,5% (в январе-сентябре 2023 года – 71,9%).

Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации в январе-сентябре 2024 года составил 141,3 млн рублей, или 83,2% к соответствующему периоду 2023 года.

В январе–октябре 2024 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (на уровне января–октября 2023 года).

Оборот общественного питания в январе–октябре 2024 года составил 26192,1 млн рублей, или 99,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2024 года – 2820,0 млн рублей, или 95,6%.

Оборот оптовой торговли в январе-октябре 2024 года составил 158687,1 млн рублей, или 101,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2024 года – 17613,6 млн рублей, или 128,8%.

В январе-октябре 2024 года оборот оптовой торговли на 81,9% формировался организациями и индивидуальными предпринимателями с основным видом деятельности оптовая торговля, который составил 130020,2 млн рублей, или 102,1% к соответствующему периоду 2023 года.