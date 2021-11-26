В Мурманской области растёт оборот розничной торговли и общественного питания

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2021 года составил 137935,8 млн рублей, или 98,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 15290,3 млн рублей, или 106,8%.

Как сообщает Мурманскстат, в январе-сентябре текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (в январе–сентябре 2020 года – соответственно 99,9% и 0,1%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-сентябре 2021 года составил 84022,9 млн рублей, или 99,4% к соответствующему периоду 2020 года, непродовольственными товарами – 53912,9 млн рублей, или 97,8%.

В январе–сентябре этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,9%, непродовольственных товаров – 39,1% (в январе–сентябре 2020 года – 60,7% и 39,3% соответственно).

Оборот общественного питания в этот же период текущего года составил 12058,8 млн рублей, или 134,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 1517,5 млн рублей, или 141,2%.

Объём платных услуг, оказанных населению за девять месяцев этого года, составил 48573,0 млн рублей, или 108,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 5570,8 млн рублей или, 105,8%.