В Мурманской области растёт рынок кредитования

В Союзе промышленников и предпринимателей Мурманской области в режиме онлайн прошло совместное заседание комиссии по банкам и банковской деятельности и комиссии по страховой деятельности.

В ходе заседания участники обсудили ситуацию в банковском и страховом секторах региона. Собравшиеся в целом отметили стабильное положение финансовой и страховой отраслей в период действия ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции. Организации, представляющие данные сферы на территории региона, выполняя предписания по противодействию эпидемии, иногда были вынуждены переходить на альтернативные режимы работы, но, несмотря на это, качество предоставляемых услуг не изменилось. Об этом свидетельствует тот факт, что ни одной жалобы на работу данных организаций за период пандемии не поступило.

Члены комиссии по банкам и банковской деятельности среди основных тенденций финансово-кредитного сектора отметили, что в области растёт рынок кредитования. За последние полгода возросло количество выданных кредитов по ипотеке, что вызвало ажиотаж на покупку недвижимости и рост цен. Представители страховых компаний отметили, что в 2020 году обязательные виды страхования по-прежнему активно развиваются, особенно после стабилизации цен на ОСАГО в регионе, однако в период пандемии начал страдать сектор добровольного страхования. При этом данный кризис не коснулся системы добровольного медицинского страхования. В период карантина многие лечебные учреждения вынуждены были отказаться от приема плановых пациентов и проведения консультаций, что увеличило спрос на платные медицинские услуги в коммерческих медицинских организациях.

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, в ходе заседания участники также обсудили внутренние вопросы работы комиссий. Так, по итогам голосования был избран председатель комиссии по страховой деятельности, им стала директор филиала ООО «Росгосстрах» в Мурманской области Анна Науменко. Также в состав комиссии была принята Наталья Широкая, директор Мурманского филиала САО «ВСК».