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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 12:00

В Мурманской области растёт спрос на акушерок

Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, выяснили, каков спрос на акушерок, сколько им готовы платить и соответствует ли эта сумма ожиданиям кандидатов. 

По данным hh.ru, в этом году в России было открыто 3,3 тысячи вакансий для акушерок. Самый высокий спрос на них зафиксирован в Москве (16% от всех вакансий для данных специалистов), Санкт-Петербурге (8%), Московской области (7%), Новосибирской области (5%), Краснодарском крае (4%), Свердловской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан (по 3%).

При этом среди регионов с наиболее активным ростом спроса на акушерок в этом году лидером оказалась Республика Коми, где количество предложений о работе для них выросло сразу в 2,2 раза, или на 128% (январь-апрель 2025 относительно того же периода в 2024). Также существенный прирост числа вакансий для акушерок произошел в Ставропольском крае (+58%), Курской области (+55%) и Архангельской области (+39%). В Мурманской области спрос на акушерок вырос за год на 10%.

Акушерки, как и в целом медработники, являются одними из самых дефицитных специалистов в России. В этом году вакансий для них открыто больше, чем резюме: на одно предложение о работе для акушерки приходится, в среднем 0,9 резюме потенциальных кандидатов. В России на данный момент нет ни одного региона, где на рынке труда благополучная ситуация с акушерами, и даже в Москве, где индекс находится на наиболее высоких значениях – 2,4 резюме на вакансию – это далеко от нормы. В Мурманской области на одну вакансию акушерки приходится 0,3 активных резюме, что в 7 раз ниже нормы.

Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в России в этом году превысила среднерыночную (74,0 тысячи рублей) и составила 82,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 4%, в рублях этот прирост составил +3,4 тысячи. В Мурманской области потенциальный доход акушера в 2025 году достиг 100 тысячи рублей, что 8 тысяч больше, чем в 2024-ом.

Однако, несмотря на положительную динамику, предложения работодателей отстают от ожиданий соискателей – сейчас кандидаты-акушеры претендуют на заработок 100 тысяч рублей, в среднем. Лишь единицы регионов попадают в эти ожидания, среди них – Москва (средняя предлагаемая зарплата для акушеров здесь - 135,5 тысячи рублей), Забайкальский край (150,0 тысяч), Московская область, Ханты-Мансийский АО, Новгородская область, Удмуртская Республика, Мурманская область, Кировская область и Республика Коми  (по 100,0 тысяч рублей). Наиболее низкие зарплаты сейчас предлагают акушеркам в Алтайском крае (45 тысяч рублей) и Волгоградской области (50 тысяч).

 

 

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