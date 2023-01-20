В Мурманской области растёт спрос на начинающих специалистов и студентов

В Мурманской области количество вакансий для начинающих специалистов и студентов увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты hh.ru выяснили, в каких отраслях начинающим соискателям найти работу проще всего.

Больше всего новых вакансий и как следствие рабочих мест, доступных кандидатам без опыта и студентам в Мурманской области, в январе 2023 года можно найти у работодателей из сферы ретейла, а также в продажах и клиентском обслуживании (43% новых вакансий за месяц). Пользуются спросом студенты и работники без опыта у работодателей из сферы телекоммуникаций и связи (4,9% новых рабочих мест).

Кроме того, начинающих специалистов на работу в Мурманской области достаточно часто приглашают компании из добывающей отрасли (работать в качестве электрослесарей, машинистов, дробильщиков). Также постепенно набирают молодых и начинающих специалистов компании, занимающиеся изготовлением продуктов питания (4% новых вакансий).

Также в пятёрку лидеров по спросу на молодых и начинающих специалистов в Мурманской области входят компании из ИТ-сферы (3,6% новых рабочих мест за месяц для работников без опыта).

В целом рынок труда Мурманской области достаточно открыт для начинающих специалистов без опыта вне зависимости от возраста и студентов. Так, работу таким кандидатам также в январе предлагают работодатели из сферы общественной деятельности, НКО и политических партий, сельского хозяйства, госорганизации, лесной промышленности и добывающей отрасли.

Средняя зарплата, которую предлагают студентами и специалистам без опыта в Мурманской области на данный момент – 48900 рублей, что на 9%, или 4000 рублей больше, чем в прошлом году.

«Зарплата начинающего специалиста может сильно зависеть от отрасли компании-работодателя и функционала работника. Так, компании из ИТ-сферы и маркетинга, как правило, предлагают заработок на 10% выше рынка, а компании из сферы ретейла и продаж чуть ниже рынка на 3%. При этом конкуренция за рабочие места в ИТ-сфере, маркетинге и диджитал-секторе между молодыми специалистами, как правило выше и может достигать 7-9 человек, в то время как в сфере продаж работодательских предложений кратно больше и конкуренция между кандидатами ниже.

Кроме того, важен и вопрос работы по специальности. Достаточно часто молодые специалисты и студенты отказываются работать по специальности из-за низкой стартовой зарплаты в профессии. Да, с одной стороны, это достаточно мотивированный поступок, ведь деньги нужны здесь и сейчас. При этом анализ рынка показывает, что через 1-2 года практики по профессии специалист, имеющий профильное образование и оставшийся в своей специализации, может увеличить свой заработок на 15-30% в отличие от тех, кто решил уйти из профессии», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250384%2Fwall-149919532_2827