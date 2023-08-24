В Мурманской области растёт спрос на рабочих - сейчас в регионе открыто более тысячи таких вакансий за месяц

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Мурманской области и выяснили, как за год изменилось количество вакансий для рабочих, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить.

Востребованность

Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Мурманской области. На сферу «Рабочий персонал» приходится 23% всех открытых вакансий от всего объёма новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Мурманской области на hh.ru открыто более тысячи вакансий для представителей рабочих профессий. С начала года спрос на рабочих в регионе вырос на 42%, а год к году востребованности в данных специалистах у местного бизнеса еще более выраженная: +41% новых рабочих мест по сравнению с 2022. Больше всего вакансий для водителей, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей. Также в ТОП-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари/фрезеровщики и машинисты.

Рабочие – также одни из самых дефицитных сотрудников на мурманском рынке труда. На одну вакансию в этой сфере приходится лишь 2,7 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

«Для российского рынка труда сейчас характерен дисбаланс спроса и предложения, и Мурманская область – не исключение. Больше всего работодатели нуждаются в линейном и массовом персонале (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также в «синих воротничках» — представителях рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Зарплаты

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем мурманские компании готовы платить рабочим 60345 - 133448 рублей в месяц (*без учета вахтовых вакансий). Если же мурманчан зовут на рабочие вакансии «с вахтой», то в среднем можно рассчитывать на 128736 - 183908 рублей.

Рейтинг вакансий для рабочих специалистов в Мурманской области с самой высокой зарплатой: