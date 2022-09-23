В Мурманской области растёт спрос на специалистов, готовых переехать ради работы в Заполярье

В Мурманской области количество вакансий, в которых предлагается переезд в другие регионы, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент местным работодателям нужны более 200 новых специалистов, готовых переехать на новое место жительства ради работы.

В основном вакансии с возможностью переезда открывают компании из сферы продаж (44% вакансий от общего числа), из сферы строительства (23%), а также из области сельского хозяйства (18%). Кроме того, 35% вакансий с возможностью переезда доступны начинающим специалистам и студентам.

Наиболее часто переезд предлагают продавцам, врачам, инженерам, машинистам, слесарям, токарям и директорам магазинов.

Чаще всего вакансии с возможностью переезда открываются в Мурманске (50% вакансий), Кировске (17%) и в Апатитах (15%).

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях, предлагающих переезд, составляет 70000₽. Это выше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области примерно на 17000₽. Интересно, что средняя ожидаемая зарплата соискателей, готовых к переезду, равна предложению. Запросы соискателей и предложения работодателей по заработной плате за год выросли на 7000₽.

Вакансии с возможностью переезда, Мурманская область: