В Мурманской области растёт спрос на специалистов по борьбе с хакерскими и DDOS атаками. Работодатели искали около сотни инфобезопасников за год

Спрос на специалистов по информационной безопасности в Петербурге регионе растёт пропорционально хакерским атакам. Зафиксированные ИБ-специалистами полмиллиона DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объём за 2023 год.

Примечательно, что все чаще целями сетевых атак становятся региональные компании. Специалисты называют среди причин поиск хакерами более уязвимых жертв, но также геополитическую обстановку. Эксперты hh.ru выяснили, сколько требовалось специалистов по инфо. безопасности за последний год и насколько выросла их зарплата.

Аналитика hh.ru показывает, что за последний год в Мурманской области работодатели искали более 100 специалистов по информационной безопасности (ИБ). В годовом выражении потребность в данных работниках выросла сразу на 10%. Более того, с начала 2025 года местные компании уже искали более 30 таких специалистов. Таким образом, потребность в защите данных у компаний Мурманской области растёт всё больше и больше.

Увеличивающаяся угроза в хакерских и DDOS атаках и как следствие растущая потребность в специалистах, которые умеют бороться с данной проблемой, заставляет работодателей увеличивать и зарплату. Так, средний доход специалиста по инфобезопасности в Мурманской области достиг 70 тысяч рублей. Это на 19%, или на 11 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты инфобезопасников в регионе начинаются от 152 тысячи рублей.

Также стал известен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами для специалистов по информационной безопасности, в него вошли:

Заместитель начальника отдела организационно-технической и криптографической защиты информации, до 98 887 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118597894, Мурманск.

Специалист по технической защите информации, от 70 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118287379, Мурманск.

Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информации, от 375 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118862126, Казань.

Системный администратор средств защиты информации, от 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114689758, Москва.

Руководитель проектов инфо. безопасности, до 400 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118801977, Санкт-Петербург.

Наибольшая заинтересованность в данных специалистах традиционно наблюдается у работодателей из ИТ-сферы. В целом по стране работодатели, связанные с ИТ-сферой, искали более 10 тысяч специалистов по ИБ. На втором месте по востребованности – банки и финансовый сектор. Компании из этой отрасли искали более 3 тысяч подобных специалистов. На третьем – нефтегазовая отрасль (более 1,3 тысячи вакансий в сфере инфо. безопасности).

А вот рост потребности в специалистах по инфобезу за год наиболее сильно выражен в сельском хозяйстве – здесь число вакансий выросло сразу на 74%, у компаний, занимающихся производством продуктов питания (+62%), в ЖКХ-сфере (+60%), а также в масс-медиа. Подобный скачок спроса на специалистов по ИБ может косвенно говорить о растущей автоматизации процессов в самых разных отраслях рынка.

При этом высокий уровень ответственности и специфика работа специалистов по информационной безопасности заставляет работодателей указывать достаточно жёсткие требования в вакансиях для таких работников. Так, 84% вакансий для этой категории работников содержат требования по стажу в профессии не менее 3 лет, с спрос на специалистов по ИБ с опытом более 6 лет вырос за год более чем на 10%.