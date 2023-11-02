В Мурманской области растёт спрос на специалистов со средним образованием

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда в Мурманской области и выяснили, как за год изменился спрос на специалистов со средне-специальным образованием, какие условия им предлагают и сколько готовы платить.

Несмотря на стереотип о «непрестижности» среднего образования, люди с рабочими профессиями - одни из самых востребованных сотрудников в регионе. На сферу «Рабочий персонал» приходится 24% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Мурманской области на hh.ru открыто более 1300 вакансий для представителей рабочих профессий. Из них 16% подходят для специалистов со средне-профессиональным образованием. С начала года спрос на сотрудников в этой области вырос на 65%, а год к году востребованности в кадрах у местного бизнеса составляет +49% новых рабочих мест по сравнению с 2022. В Мурманской области чаще всего ищут работников со средним образованием на должности автослесарей, водителей, грузчиков, кладовщиков. Также в топ-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли машинисты, механики, сервисные инженеры, токари и сварщики.

При этом сфера рабочего персонала в регионе испытывает сильнейший кадровый голод. На одну вакансию сейчас приходится лишь 1,7 резюме, что говорит о сильном дефиците кадров.

В среднем местные компании готовы платить рабочим от 67689 рублей в месяц. Это на 15300 рублей больше, чем год назад. Соискатели в свою очередь ожидают зарплату не менее 79000 рублей. За год уровень желаемого дохода увеличился на 14783 рубля. Чтобы сделать условия для работников более привлекательными, местные работодатели чаще всего включают в них возможности карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС. Для вахтовых сотрудников предлагают оплачиваемые проезд, питание и проживание, предоставление общежития иногородним, корпоративные и социальные программы.

Рейтинг актуальных вакансий для рабочих специалистов в Мурманской области с самой высокой зарплатой: