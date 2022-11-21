В Мурманской области растёт спрос на временных сотрудников

По данным hh.ru, на предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Мурманской области временную занятость предлагают 10,7% от всех вакансий региона (это 1% от всех «временных» вакансий страны).

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, как на фоне частичной мобилизации изменилось количество вакансий, предлагающих временную занятость.

По данным hh.ru, на предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Мурманской области временную занятость предлагают 10,7% от всех вакансий региона (это 1% от всех «временных» вакансий страны).

За последний месяц количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с началом осени, в Мурманской области – на 73%.

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа «временных» вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%) (наглядно на диаграмме).

Наиболее часто временный персонал ищут работодатели Москвы (19% от всех «временных» вакансий открыты именно в столице), Санкт-Петербурга (10%), Московской области (7%), а также Свердловской области и Краснодарского края (по 4%).

«Согласно постановлению правительства РФ, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ. В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник. В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: «На время исполнения обязанностей сотрудника ...». Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника», - рассказывает Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.