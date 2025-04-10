В Мурманской области растёт спрос на журналистов, маркетологов и врачей

За последние 30 дней работодатели региона искали около 7 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала – здесь местные компании открыли более 1 тысячи вакансий или 14% от всего объёма рабочих мест в области.

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, в каких сферах больше всего рабочих мест, а также на каких специалистов спрос рос активнее обычного.

За последние 30 дней работодатели региона искали около 7 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала – здесь местные компании открыли более 1 тысячи вакансий или 14% от всего объёма рабочих мест в области.

На втором месте по объёму спроса на персонал – сектор продаж и клиентского обслуживания. Здесь сосредоточено 0,9 тысячи, или 14% вакансий. На третьем месте по объёму спроса этой весной – отрасль розничной торговли (0,8 тысячи, или 11% вакансий).

При этом за месяц сильнее всего спрос вырос в области искусства, массмедиа и развлечений: компании Мурманской области нарастили спрос на кадры в этой сфере сразу на 57%. Также в лидеры по росту потребности на кадры выбилась сфера маркетинга и рекламы: прирост на кадры +20%, а также закупочный сектор (+11% новых рабочих мест).

Весна принесла рост потребности и в медицине и фармацевтике (+5% новых вакансий).

Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для кадров из сферы стратегии и консалтинга – здесь востребованность новых специалистов сократилась сразу на 57%. Заметное падение спроса на работников также наблюдается в страховом секторе (-40%), индустрии спорта и красоты (-21%) и в строительстве (-15%) (наглядно на диаграмме).