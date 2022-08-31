В Мурманской области растёт темп вакцинации против COVID-19

«В настоящее время особый акцент мы делаем на сохранение в регионе коллективного иммунитета методом вакцинации, в том числе повторной, что позволит не только сдержать рост инфекции, но и уменьшить риски негативных последствий заболевания», – отметила 29 августа в своём докладе в рамках оперативного совещания первый заместитель министра здравоохранения мурманской области Инга Анискова.

В регионе работают 59 прививочных бригад, 47 из этого числа, находятся в организациях, подведомственных региональному Минздраву. Уже привито 360936 человек (без учёта ревакцинированных и иностранных граждан), в том числе 903 подростка.

«Основной резерв увеличения темпов и объёмов вакцинации мы видим при работе с организованными коллективами, поэтому надеемся на содействие глав администраций муниципальных образований, руководителей крупных предприятий и организаций. Также хороший эффект мы получили в результате организации СМС-рассылки с приглашением на ревакцинацию», – рассказала Инга Анискова.

Проведенные мероприятия позволили увеличить темп вакцинации в 3,5 раза в сравнении с предыдущей неделей, отмечает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru