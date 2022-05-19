В Мурманской области растут оборот общественного питания и объём платных услуг, оказанных населению в первом квартале

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-марте 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, оборот общественного питания в Мурманской области в январе–марте 2022 года составил 6278,2 млн рублей, или 116,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в марте 2022 года – 2119,7 млн рублей, или 107,4%.

Объём платных услуг в нашем регионе, оказанных населению в первом квартале текущего года, составил 17764,8 млн рублей, или 107,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в марте 2022 года – 6002,0 млн рублей, или 104,7%.